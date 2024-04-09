Власти Оренбургской области сообщили о подтоплении свыше 10 000 домов

Власти Оренбуржья назвали число домов, которые пострадали из-за наводнения.
Всего подтоплено 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебных участков.
Причем, напряженная паводковая ситуация в этом регионе по-прежнему сохраняется.
"На сегодняшний день на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок", — пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию властей области.
В Оренбуржье наводнение затронуло несколько поселков и микрорайонов — Кузнечный, Ситцовку, 18 разъезд и другие.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.