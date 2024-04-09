Взрывоопасный подснежник — в Подмосковье нашли оттаявший БПЛА ВСУ

Недалеко от подмосковного завода ЛиАЗ, производящего автобусы для всей страны, в лесном массиве был обнаружен замерзший беспилотный летательный аппарат. Жители деревни Дуброво случайно наткнулись на него вчера утром.
Это оказался БПЛА самолетного типа с большим размахом крыльев, загнутых кверху, и антенной на носу. Предположительно, это модель PD-2, выпущенная компанией "УкрСпецСистемы". Аппарат был сбит с помощью средств радиоэлектронной борьбы еще зимой.
С тех пор беспилотник пролежал в кустарнике в 300 метрах от ближайшего жилого дома. Местность оцепили и вызвали саперов. По одной из версий, БПЛА остался в лесу после одной из прошлых атак на Московский регион.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.