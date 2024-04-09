Согласно сообщению пресс-службы Запорожской АЭС, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины совершил атаку на здание тренажерного центра станции.
Удар был нанесен по крыше корпуса, в котором расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал.
Очередная террористическая акция ВСУ, направленная против Запорожской АЭС, угрожающая безопасности и стабильному функционированию важного объекта энергетической инфраструктуры. Руководство Запорожской АЭС подчеркнуло, что атаки Вооруженных сил Украины по станции являются грубым нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности, установленных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.