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ВСУ атаковали уникальный тренажерный зал ЗАЭС с помощью БПЛА

БПЛА ВСУ нанес удар по ЗАЭС

0:49
Происшествия

Согласно сообщению пресс-службы Запорожской АЭС, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины совершил атаку на здание тренажерного центра станции.

БПЛА ВСУ нанес удар по ЗАЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Удар был нанесен по крыше корпуса, в котором расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал.

Очередная террористическая акция ВСУ, направленная против Запорожской АЭС, угрожающая безопасности и стабильному функционированию важного объекта энергетической инфраструктуры. Руководство Запорожской АЭС подчеркнуло, что атаки Вооруженных сил Украины по станции являются грубым нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности, установленных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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