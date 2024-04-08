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Выгнал из здания и избил: в больнице Стерлитамака произошел шокирующий инцидент

В больнице Стерлитамака охранник избил пациента хирургического отделения

0:41
Происшествия

В городской клинической больнице Стерлитамака (Башкирия) произошел шокирующий инцидент. Охранник клиники, по неясным причинам, агрессивно атаковал пациента, находившегося в хирургическом отделении.

В больнице Стерлитамака охранник избил пациента хирургического отделения
Фото: Национальный институт рака by Джон Кроуфорд is licensed under public domain

По свидетельствам, охранник выгнал пациента из здания и жестоко избил его. Пострадавший был опознан как постоянный "клиент" хирургического отделения, который получал лечение в клинике на протяжении некоторого времени, сообщает mkset.ru.

Главный врач клиники Ильшат Яппаров выразил намерение предпринять действия по данному инциденту, обратившись к руководству охранного предприятия с жалобой на агрессивное поведение их сотрудника.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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