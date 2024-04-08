Выгнал из здания и избил: в больнице Стерлитамака произошел шокирующий инцидент

В городской клинической больнице Стерлитамака (Башкирия) произошел шокирующий инцидент. Охранник клиники, по неясным причинам, агрессивно атаковал пациента, находившегося в хирургическом отделении.
По свидетельствам, охранник выгнал пациента из здания и жестоко избил его. Пострадавший был опознан как постоянный "клиент" хирургического отделения, который получал лечение в клинике на протяжении некоторого времени, сообщает mkset.ru.
Главный врач клиники Ильшат Яппаров выразил намерение предпринять действия по данному инциденту, обратившись к руководству охранного предприятия с жалобой на агрессивное поведение их сотрудника.
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