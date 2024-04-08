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Выразили обеспокоенность безопасностью: жители посёлка Гаспра в Крыму обратились к главе Ялты

Жители посёлка Гаспра в Крыму обратились к главе Ялты с просьбой усилить меры безопасности

0:57
Происшествия

Во время встречи с главой Ялты Яниной Павленко жители Гаспры выразили свою обеспокоенность относительно уровня общественной безопасности в районе.

Жители посёлка Гаспра в Крыму обратились к главе Ялты с просьбой усилить меры безопасности
Фото: commons.wikimedia.org by Dima Sergiyenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Главным требованием на встрече было усиление работы полиции для обеспечения порядка и безопасности. Павленко подчеркнула, что уже ведется совместная работа с правоохранительными органами, чтобы справиться с этой проблемой, сообщают argumenti.ru.

Кроме того, были высказаны вопросы о подключении района к электрическим и газовым сетям, что также является важным аспектом комфортной жизни местных жителей. Однако претензий к Водоканалу замечено не было.

Жители также выразили интерес к свободному доступу к пляжам и просили обсудить порядок организации пропускного режима. Павленко обещала организовать встречу с представителями санаторно-курортного комплекса на следующей неделе для дальнейшего обсуждения этого вопроса и поиска конструктивных решений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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