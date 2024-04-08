Депутат Рябцева: предупреждение о прорыве дамбы в Орске не довели до губернатора

3:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Росгидромет заранее предупредил, что Орску грозит затопление из-за прорыва дамбы, однако эта информация не была доставлена до губернатора Оренбургской области. Надзорные органы, включая генпрокуратуру, намерены разобраться в этом инциденте, сообщила в беседе URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева после заседания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

"Интересный факт состоит в том, что Росгидромет делал прогноз о возможном прорыве дамбы. Вся информация передавалась субъектам, но до губернатора она не достигла. На данный момент надзорные органы уделяют этому вопросу особое внимание. Генеральная прокуратура проведет расследование, но в настоящее время главное — предпринять меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. Участники заседания согласились, что это урок для всех. Необходимо разработать комплексный подход к предотвращению подобных инцидентов", — отметила Рябцева.

Она также подчеркнула, что в настоящее время принимаются все возможные меры по ликвидации последствий затопления.

"Эксперты определили, что все необходимые меры для защиты населения в Оренбургской области были приняты. Происходит оповещение органов власти о необходимости эвакуации. Проводится круглосуточный мониторинг на водных объектах. Новые волны затоплений ожидаются 9, 12 и 17 апреля. Курганская область и Тюменская область также находятся под угрозой. В Тюменской области уже организовываются временные убежища", — сообщила депутат.

Однако, по ее словам, региону всё ещё необходима помощь.

"В Орске готовится обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и в Росрезерв. Требуется помощь в предоставлении теплогенераторов, лодок, водозаглубительных дамб. Будет подано заявление в Минпромторг. Сегодня началась финансовая помощь населению. Основная проблема — обеспечение питьевой водой. "Единая Россия" уже отправила тонны воды, но потребность сохраняется", — добавила Рябцева.

Предварительная оценка ущерба составляет 21 миллиард рублей. Пострадавшие получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на человека, а также дополнительные 50 тысяч на человека за частичную или полную утрату имущества.

Однако, по словам заместителя председателя комитета по экологии Георгия Арапова, окончательный масштаб катастрофы сложно оценить.

"Из-за продолжающегося наводнения пока невозможно оперативно оценить состояние жилых домов. Когда вода отступит, будет возможно оценить, сколько домов было полностью разрушено и сколько времени потребуется на их восстановление. Опираясь на опыт предыдущих наводнений такого масштаба, необходима программа восстановления жилья или переселения для пострадавших. Финансирование таких мер должно осуществляться из федерального бюджета", — заключил эксперт.