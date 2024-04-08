Автозаправки закрываются? Белгородцев пугают очередным фейком

Сети распространился фейк о закрытии автозаправок в Белгородской области

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Информация о предполагаемом закрытии нескольких заправок "Лукойл" в Белгородской области из-за нестабильной обстановки была распространена через Telegram-каналы. Фотография с якобы объявлением, размещенным на заправке по адресу улица Волчанская, была активно распространена в сети.

Фото: Wikipedia by Pcmanrules is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако, выяснилось, что это объявление было фейковым. Оно было создано с целью вызвать панику среди людей и спровоцировать повышенный спрос на топливо. Редакция Telegram-канала "Война с фейками. Белгород" подтвердила отсутствие подобного объявления на указанной заправке. Сотрудники самой заправки также опровергли информацию о ее закрытии.

Кроме того, отмечается несоответствие адресов на фейковом объявлении. Например, среди упомянутых населенных пунктов оказался Губкин, который находится в значительном удалении от границы. Также в списке оказалась заправка возле поворота на Нехотеевку, которая уже не работает с сентября 2022 года.

Наконец, указывается на явные признаки фотошопа в фейковом объявлении, такие как различные шрифты и лишние пробелы, что свидетельствует о его поддельном характере, сообщает bel.ru.