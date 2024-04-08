Местные жители собрались у здания администрации в Орске

Жители города Орска собрались возле здания администрации из-за происшествия с дамбой

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Недовольные ситуацией из-за аварии на дамбе, горожане Орска собрались у здания местной администрации, сообщает источник.

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Сообщается, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер встречается с инициативной группой митингующих, как уведомили в правительстве региона.

По информации источника, люди уже более часа стоят у здания администрации Орска на Комсомольской площади. Они выкрикивают свои вопросы относительно прорыва дамбы.

Произошел прорыв дамбы, защищавшей Орск от реки Урал, в пятницу, 5 апреля. Началась эвакуация жителей из поселков в Старом городе, попавших в зону наводнения. Ситуация с паводком в Оренбургской области оценивается МЧС как сложная. Александр Куренков, глава МЧС Российской Федерации, прибыл в регион.

В Оренбургской области установлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.