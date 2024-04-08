Местные жители собрались у здания администрации в Орске

Недовольные ситуацией из-за аварии на дамбе, горожане Орска собрались у здания местной администрации, сообщает источник.
Сообщается, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер встречается с инициативной группой митингующих, как уведомили в правительстве региона.
По информации источника, люди уже более часа стоят у здания администрации Орска на Комсомольской площади. Они выкрикивают свои вопросы относительно прорыва дамбы.
Произошел прорыв дамбы, защищавшей Орск от реки Урал, в пятницу, 5 апреля. Началась эвакуация жителей из поселков в Старом городе, попавших в зону наводнения. Ситуация с паводком в Оренбургской области оценивается МЧС как сложная. Александр Куренков, глава МЧС Российской Федерации, прибыл в регион.
В Оренбургской области установлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
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