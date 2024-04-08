В храме в Иваново мужчина нанес ущерб иконе

В городе Иваново возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, повредившего икону в храме

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По данным прокуратуры Ивановской области, во время богослужения в ивановском соборе мужчина повредил икону, богослужебные тексты и другое имущество храма, что привело к возбуждению уголовного дела по факту оскорбления чувств верующих.

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"В Ивановской области при координирующей роли прокуратуры возбуждено уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих", — сообщает прокуратура Ивановской области.

В Иваново, в Успенском кафедральном соборе на улице Смирнова, в воскресенье во время богослужения произошел инцидент, когда мужчина нанёс ущерб одной из икон, богослужебному тексту и другому имуществу храма а глазах у прихожан.