Александр Моор ввел в Тюменской области режим чрезвычайной ситуации из-за паводков

Александр Моор, который занимает пост губернатора Тюменской области, в своих социальных сетях написал о том, что на подконтрольной ему территории устанавливается режим ЧС.
Моор сообщил, что было постановлено заранее и своевременно ввести режим ЧС во всей Тюменской области. Он рассказал, что на данный момент ситуации на реках спокойны и контролируются, видно плавное увеличение водяного уровня в связи с постепенным снеготаянием и оттепелью. Губернатор отмечает, что работники Росгидромета предсказывают неблагоприятные события: поднятие уровня в реках Ишим и Тобол.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.