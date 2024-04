Александр Моор ввел в Тюменской области режим чрезвычайной ситуации из-за паводков

Александр Моор, который занимает пост губернатора Тюменской области, в своих социальных сетях написал о том, что на подконтрольной ему территории устанавливается режим ЧС.

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Грызлов is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication