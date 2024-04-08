Александр Моор ввел в Тюменской области режим чрезвычайной ситуации из-за паводков

В Тюменской области вводится режим ЧС из-за паводков

Александр Моор, который занимает пост губернатора Тюменской области, в своих социальных сетях написал о том, что на подконтрольной ему территории устанавливается режим ЧС.

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Моор сообщил, что было постановлено заранее и своевременно ввести режим ЧС во всей Тюменской области. Он рассказал, что на данный момент ситуации на реках спокойны и контролируются, видно плавное увеличение водяного уровня в связи с постепенным снеготаянием и оттепелью. Губернатор отмечает, что работники Росгидромета предсказывают неблагоприятные события: поднятие уровня в реках Ишим и Тобол.