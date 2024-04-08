Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о текущей ситуации с паводками

Владимир Путин получает всю актуальную информацию о наводнении на Южном Урале

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия Глобальные

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину с утра было доложено о ситуации с наводнениями в Оренбургской области и других регионах Южного Урала.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Путин утром заслушал доклады по ситуации с паводками".

Доклады представили губернаторы Оренбургской, Тюменской и Курганской областей, а также глава МЧС Александр Куренков.

Паводок на Южном Урале случился из-за большого количества снега зимой и резкого потепления в конце марта. В городе Орске прорвало несколько дамб, и уровень воды поднялся почти на 9 метров. Затопило частный сектор, районы с многоквартирными домами. В ряде районов ведётся принудительная эвакуация. В настоящее время ситуация под контролем, однако до завершения стихийного бедствия ещё потребуется некоторое время.