Полиция задержала вероятного подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье

В Тверской области задержан подозреваемый в расстреле полицейских

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

В ходе оперативных действий в Тверской области был задержан подозреваемый в убийстве полицейских в Подмосковье.

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Из информации источника стало известно, что задержанный представился как Филипп Ж. Задержание произошло около полуночи в жилом комплексе "Химинститут".

По информации Telegram-канала Baza, после появления ориентировки на подозреваемого, полицейские произвели задержание. В настоящее время Филипп находится под стражей в местном участке, где правоохранительные органы проводят проверку его возможной причастности к совершенному преступлению.

Расследование данного инцидента продолжается, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.