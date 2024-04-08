Полиция задержала вероятного подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье

В ходе оперативных действий в Тверской области был задержан подозреваемый в убийстве полицейских в Подмосковье.
Из информации источника стало известно, что задержанный представился как Филипп Ж. Задержание произошло около полуночи в жилом комплексе "Химинститут".
По информации Telegram-канала Baza, после появления ориентировки на подозреваемого, полицейские произвели задержание. В настоящее время Филипп находится под стражей в местном участке, где правоохранительные органы проводят проверку его возможной причастности к совершенному преступлению.
Расследование данного инцидента продолжается, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.