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Полиция задержала вероятного подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье

В Тверской области задержан подозреваемый в расстреле полицейских

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Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В ходе оперативных действий в Тверской области был задержан подозреваемый в убийстве полицейских в Подмосковье.

В Тверской области задержан подозреваемый в расстреле полицейских
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Из информации источника стало известно, что задержанный представился как Филипп Ж. Задержание произошло около полуночи в жилом комплексе "Химинститут".

По информации Telegram-канала Baza, после появления ориентировки на подозреваемого, полицейские произвели задержание. В настоящее время Филипп находится под стражей в местном участке, где правоохранительные органы проводят проверку его возможной причастности к совершенному преступлению.

Расследование данного инцидента продолжается, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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