Подозреваемого, открывшего стрельбу по сотрудникам полиции в Черноголовке Московской области, заметили на трассе М11 "Нева", сообщает Baza.
Нападение произошло во время засады на закладчика. Неизвестный внезапно открыл огонь по полиции.
"Неизвестные напали на двух полицейских в СНТ Озон", — рассказал источник РИА Новости.
В областном управлении СК агентству сообщили, что раненых полицейских прохожие нашли на просёлочной дороге в р. п. Фряново. Позже один из правоохранителей скончался от огнестрельных ранений.
Стрелявший скрылся на чёрном мотоцикле, на его поиски поднят почти весь личный состав подмосковного МВД, в том числе сотрудники, находящиеся в отпусках и на выходных, сообщает Baza.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.