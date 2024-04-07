Подозреваемый, открывший стрельбу по полиции в Подмосковье, был замечен на трассе М11 "Нева"

Baza: подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье заметили на трассе М11

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подозреваемого, открывшего стрельбу по сотрудникам полиции в Черноголовке Московской области, заметили на трассе М11 "Нева", сообщает Baza.

Нападение произошло во время засады на закладчика. Неизвестный внезапно открыл огонь по полиции.

"Неизвестные напали на двух полицейских в СНТ Озон", — рассказал источник РИА Новости.

В областном управлении СК агентству сообщили, что раненых полицейских прохожие нашли на просёлочной дороге в р. п. Фряново. Позже один из правоохранителей скончался от огнестрельных ранений.

Стрелявший скрылся на чёрном мотоцикле, на его поиски поднят почти весь личный состав подмосковного МВД, в том числе сотрудники, находящиеся в отпусках и на выходных, сообщает Baza.