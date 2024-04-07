На поиски преступников, напавших на полицейских в Черноголовке, поднят весь личный состав подмосковного МВД

В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу по полицейским

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Подмосковье совершено нападение на двух полицейских, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров is licensed under public domain

По данным Телеграм-канала "112", во время засады на закладчика в Ногинском районе подозреваемый неожиданно открыл огонь по наряду полицейских.

В результате стрельбы, предположительно, погиб один сотрудник правоохранительных органов, второй находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В Подмосковье ввели план "Сирена", также работает план "Перехват". На поиски чёрного мотоцикла, на котором скрылись преступники, поднят практически весь личный состав подмосковного МВД, сотрудников вызывают с выходных и отпусков, сообщает Baza.

Ранее Запорожская АЭС подверглась атаке украинских дронов.