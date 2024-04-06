Правительство Оренбургской области опровергло информацию о полном разрушении дамбы в Орске

Власти Оренбургской области не подтвердили информацию о полном разрушении дамбы в Орске

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Оренбургской области опровергли информацию о полном разрушении дамбы в Орске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Фото: web.archive.org by Сергей Метик is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ранее ТАСС сообщал о полном прорыве дамбы на реке Урал в Орске и росте объема сброса воды с Актюбинского водохранилища.

В правительстве заявили, что на одном из двух повреждений дамбы течение удалось устранить, пишет агентство.

Прорыв дамбы в Орске произошёл вечером в пятницу. Причиной стал паводок, вызванный талыми водами. По данным МЧС, в 57 населенных пунктах и четырех СНТ Оренбургской области подтоплены 1659 жилых домов и 5062 приусадебных участка. Спасатели проводят эвакуацию людей на лодках и автобусах.

Утром 6 апреля администрация Орска призвала жителей ряда посёлков срочно эвакуироваться в пункты временного размещения, развернутые в городских школах и гимназиях.

По мнению доктора географических наук, профессора ОГУ Вадима Петрищева, причиной наводнения стали нехарактерные для региона высокие температуры в начале весны. Резкое потепление спровоцировало стремительное таяние снега и подъем воды в Урале, рассказал он "Комсомольской правде".