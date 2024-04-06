Правительство Оренбургской области опровергло информацию о полном разрушении дамбы в Орске

Власти Оренбургской области опровергли информацию о полном разрушении дамбы в Орске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Ранее ТАСС сообщал о полном прорыве дамбы на реке Урал в Орске и росте объема сброса воды с Актюбинского водохранилища.
В правительстве заявили, что на одном из двух повреждений дамбы течение удалось устранить, пишет агентство.
Прорыв дамбы в Орске произошёл вечером в пятницу. Причиной стал паводок, вызванный талыми водами. По данным МЧС, в 57 населенных пунктах и четырех СНТ Оренбургской области подтоплены 1659 жилых домов и 5062 приусадебных участка. Спасатели проводят эвакуацию людей на лодках и автобусах.
Утром 6 апреля администрация Орска призвала жителей ряда посёлков срочно эвакуироваться в пункты временного размещения, развернутые в городских школах и гимназиях.
По мнению доктора географических наук, профессора ОГУ Вадима Петрищева, причиной наводнения стали нехарактерные для региона высокие температуры в начале весны. Резкое потепление спровоцировало стремительное таяние снега и подъем воды в Урале, рассказал он "Комсомольской правде".
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.