Подозреваемого в насилии над школьниками в Зеленодольске отправили в следственный изолятор на два месяца

Мужчина из онлайн игры стал монстром, насилуя несовершеннолетних школьников в своем доме

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В Зеленодольске 43-летнего мужчину, подозреваемого в насилии над тремя школьниками, отправили в следственный изолятор на два месяца до 4 июня 2024 года.

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Он подозревается в насильственных действиях по отношению к нескольким несовершеннолетним, которых знакомился в онлайн игре и приглашал к себе домой под предлогом игры. Об этом сообщает inkazan.ru.

Дело возбуждено по статьям о развратных действиях в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в отношении более двух лиц.