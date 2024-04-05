Подозреваемого в насилии над школьниками в Зеленодольске отправили в следственный изолятор на два месяца

В Зеленодольске 43-летнего мужчину, подозреваемого в насилии над тремя школьниками, отправили в следственный изолятор на два месяца до 4 июня 2024 года.
Он подозревается в насильственных действиях по отношению к нескольким несовершеннолетним, которых знакомился в онлайн игре и приглашал к себе домой под предлогом игры. Об этом сообщает inkazan.ru.
Дело возбуждено по статьям о развратных действиях в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в отношении более двух лиц.
Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.