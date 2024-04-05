Мэр города подписал постановление из-за угрозы затопления Урала

Мэр Сергей Салмин подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации из-за наводнения на Урале

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным пресс-службы администрации, мэр Сергей Салмин подписал постановление о введении зоны чрезвычайной ситуации в границах затопленных территорий города, прилегающих к Уралу и Сакмаре.

Фото: Wikipedia by SC National Guard is licensed under public domain

Замглавы города Алексей Кудинов назначен руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации и будет координировать работу всех служб. Об этом сообщает 56orb.ru.

В связи с этими мероприятиями оперативные службы проводят круглосуточный мониторинг ситуации с наводнением. Урал уже затопил набережную в облцентре, что привело к перекрытию проездов и спусков от автомобильного моста до Красной площади.