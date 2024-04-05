Мэр города подписал постановление из-за угрозы затопления Урала

По данным пресс-службы администрации, мэр Сергей Салмин подписал постановление о введении зоны чрезвычайной ситуации в границах затопленных территорий города, прилегающих к Уралу и Сакмаре.
Замглавы города Алексей Кудинов назначен руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации и будет координировать работу всех служб. Об этом сообщает 56orb.ru.
В связи с этими мероприятиями оперативные службы проводят круглосуточный мониторинг ситуации с наводнением. Урал уже затопил набережную в облцентре, что привело к перекрытию проездов и спусков от автомобильного моста до Красной площади.
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