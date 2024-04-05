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Поссорился с женой и ушел в неизвестном направлении: жительница Тюмени раскрыла странные обстоятельства гибели мужа

Супруга пропавшего в 2023 году жителя Тюмени отказывается верить в способность мужчины покончить с собой

1:15
Происшествия

Молодой житель Тюмени Григорий Миляхов исчез без вести в мае 2023 года. Его останки были найдены почти через год в колодце на Лесобазе.

Супруга пропавшего в 2023 году жителя Тюмени отказывается верить в способность мужчины покончить с собой
Фото: Megatyumen.ru by предоставлено Юлией Миляховой

Его супруга Юлия утверждает, что Григорий был жизнерадостным и оптимистичным человеком, который не проявлял признаков депрессии или желания покончить с собой. Она не верит в версию о самоубийстве, указывая на отсутствие мотивации и предпосылок.

Она также подчеркивает необычные обстоятельства его смерти: Григорий покинул дом после небольшого конфликта с Юлией и отправил прощальные сообщения как ей, так и своей матери, перед тем как исчезнуть. Его останки были обнаружены в канализационном люке, в месте, где он ранее не бывал, и куда обычно люди не ходят, сообщает Megatyumen.ru.

Юлия активно участвовала в поисках мужа в течение года и продолжает требовать полного расследования обстоятельств его исчезновения и смерти. Она утверждает, что Григорий всегда общался с друзьями и близкими позитивно и не выказывал намерений покончить с собой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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