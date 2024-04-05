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В Казани трое подростков нашли в заброшенном здании сверток с наркотическим веществом

0:46
Происшествия

В заброшенном здании Московского района Казани три подростка обнаружили пакет с наркотическим веществом, после чего один из них скончался. По сообщениям, подростки решили попробовать содержимое найденного пакета. Количество присутствовавших в здании неизвестно.

В Казани трое подростков нашли в заброшенном здании сверток с наркотическим веществом
Фото: Openverse by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

В результате инцидента двое подростков были госпитализированы с признаками отравления. По неподтвержденным данным, еще один мальчик скончался от предполагаемого передозирования, сообщает inkazan.ru.

На данный момент ведется расследование произошедшего, и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Представители министерства здравоохранения Татарстана отметили, что официальные комментарии могут дать правоохранительные органы.

Официальных данных пока не было.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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