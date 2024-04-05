В Казани трое подростков нашли в заброшенном здании сверток с наркотическим веществом

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В заброшенном здании Московского района Казани три подростка обнаружили пакет с наркотическим веществом, после чего один из них скончался. По сообщениям, подростки решили попробовать содержимое найденного пакета. Количество присутствовавших в здании неизвестно.

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В результате инцидента двое подростков были госпитализированы с признаками отравления. По неподтвержденным данным, еще один мальчик скончался от предполагаемого передозирования, сообщает inkazan.ru.

На данный момент ведется расследование произошедшего, и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Представители министерства здравоохранения Татарстана отметили, что официальные комментарии могут дать правоохранительные органы.

Официальных данных пока не было.