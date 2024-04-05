Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе Сити Холле" безжалостно сожгли в ТиНАО

В Новой Москве в ночь на 5 апреля неизвестные безжалостно сожгли народный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе Сити Холле".
Сейчас администрация и городские службы разбираются в случившемся.
Стихийный мемориал, который образовался вокруг закладного камня, был установлен в поселении Десеновское.
По информации из Телеграм-канала администрации поселения, мемориал приведут в надлежащий вид в скором времени.
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