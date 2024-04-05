Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе Сити Холле" безжалостно сожгли в ТиНАО

Народный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе Сити Холле" сожгли в Новой Москве

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новой Москве в ночь на 5 апреля неизвестные безжалостно сожгли народный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе Сити Холле".

Фото: Телеграм-канал администрации поселения Десеновское

Сейчас администрация и городские службы разбираются в случившемся.

Стихийный мемориал, который образовался вокруг закладного камня, был установлен в поселении Десеновское.

По информации из Телеграм-канала администрации поселения, мемориал приведут в надлежащий вид в скором времени.