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У террористов обнаружены фотографии с "украинским следом": в СК РФ продолжают поиск доказательств причастности Киева к теракту в "Крокусе"

СК РФ обнаружил связь между терактом в "Крокусе" и проведением СВО

1:20
Происшествия

Следственный комитет Российской Федерации после тщательного анализа данных, полученных с мобильных телефонов, используемых террористами, выявил возможную связь между терактом в "Крокусе" и проведением СВО.

СК РФ обнаружил связь между терактом в "Крокусе" и проведением СВО
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследование указывает на то, что выбор объекта нападения был совершен по указанию куратора, который директивно отправил одного из соучастников снабдить его фотографиями входов и подъездных путей к зданию. Важным аспектом является факт того, что сделанные этим членом группировки фотографии были предоставлены именно в день годовщины начала специальной военной операции.

Более того, на мобильном устройстве одного из террористов были обнаружены фотографии людей, одетых в камуфляжную форму с украинскими символами, а также изображения украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Эти обстоятельства привели к подозрению в возможной причастности украинских спецслужб и исламистских террористов к организации и поддержке теракта, сообщает ТАСС.

Следственные органы продолжают активно собирать доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к преступлению, а также определять их соучастников и организаторов террористической атаки.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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