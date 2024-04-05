В НСО рганизована доследственная проверка пищевого отравления детей в школе

Несвежей пищей для искитимских школьников займутся следователи

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одной из школ Искитимского района произошло массовое отравление школьников, вероятно, из-за некачественной пищи. Региональное управление Следственного комитета приняло происшествие под свой контроль.

В настоящее время школьная столовая временно закрыта, все образцы пищи отправлены на лабораторный анализ. Организовано следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента с детьми. Если будут обнаружены угрозы для жизни и здоровья детей, будут приняты соответствующие процессуальные меры.

Отравление школьников произошло в четверг в школе деревни Ургун Искитимского района. По данным регионального управления Роспотребнадзора, после обеда четырнадцать учеников почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья.

Чтобы избежать дальнейших случаев, детей перевели на дистанционное обучение. Отравленных госпитализировали, и их состояние наблюдают врачи.

Предварительная проверка санитарного ведомства выявила нарушения санитарных стандартов в пищеблоке. Пока образцы еды и моющие средства из посуды и кухонных приборов находятся в лаборатории, администрации поручено провести санитарную обработку помещений, atas.info.