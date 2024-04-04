Макрон заявил, что владеет полезной информацией о теракте в "Крокусе Сити Холле"

Макрон рассказал, что у него есть полезная информация об организации теракта в "Крокусе Сити Холле"

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Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что владеет полезной информацией об организации теракта в "Крокусе Сити Холле".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Президент Франции прокомментировал телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром ВС Франции Себастьяном Лекорню.

По словам Макрона, которые приводят РИА Новости, он попросил директора служб и министра провести переговоры с РФ технического характера, чтобы выразить солидарность.

"Мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта", — сказал Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта близ Парижа.

Напомним, что страшный теракт произошел в Красногорске 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в "Крокус Сити Холл", устроили там пожар и начали стрелять из автоматов по людям в упор.