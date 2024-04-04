На пароме с сотней туристов в Таиланде произошел пожар

SHOT: Судно с сотней пассажиров на борту загорелось в Таиланде

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Паром с сотней человек на борту загорелся в Таиланде. По словам очевидцев, все туристы на судне были украинцами.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0

Телеграм-канал SHOT пишет, что пожар утром 4 апреля произошел на пароме Ko Jaroen 2. На то время судно с путешественниками проплывало между островами Тау и Панган.

Пожар начался в машинном отсеке. На борту парома находились 97 туристов и 11 членов экипажа.

Спасатели успели всех эвакуировать на берег, правда кто-то из пассажиров парома надышался дымом и страдал от удушья. Серьёзные травмы никто из пассажиров тайского судна не получил.

Кстати, в местных группах в соцсетях пишут, что все туристы на пароме были из Украины.