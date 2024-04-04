Псковский областной суд избрал подозреваемому в контрабанде взрывчатки в иконах меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Ему предъявлено обвинение по п.1 ч.226 УК РФ, то есть контрабанда взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
Подозреваемый доставил из Киева транзитом до 70 кг гексогена, детали к РПГ-7 и 91 детонатор. Всё это было запечатано в оклады икон. Следствие выясняет, кто был получателем груза в России и для какого теракта готовилась эта внушительная партия взрывчатки. Но пока не выявлена вся цепочка соучастников подозреваемый обвинён только по статье о контрабанде взрывчатки. Иконы, из которых вынули взрывчатку, до конца следствия и вынесения суда будут сохранены как вещдоки, после чего их могут передать для использования в культовых целях.
В РПЦ уже прокомментировали это деяние как показатель того, что у деятелей киевского режима нет ничего святого.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.