Буйство стихии в Москве: ураган швырял в прохожих заборы и срывал туалеты, есть жертвы

Собянин сообщил о двух погибших из-за урагана в Москве

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия Глобальные

Два человека погибли в результате урагана в Москве, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Фото: TG "Осторожно, Москва" is licensed under public domain

По его словам, мегаполис был готов к удару стихии, обрушившемуся на него 3 апреля: закрыты общественные пространства, разосланы или показаны на городских экранах предупреждения об опасности.

"Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли", — посетовал градоначальник.

Всю ночь коммунальные службы в авральном режиме устраняли последствия урагана.

А тем временем пользователи соцсетей делятся впечатляющими кадрами — в столице ветер угнал туалет, в Балашихе швырнул забором в прохожего.

Ветер угнал биотуалет в Москве