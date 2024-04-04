Буйство стихии в Москве: ураган швырял в прохожих заборы и срывал туалеты, есть жертвы

Два человека погибли в результате урагана в Москве, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
По его словам, мегаполис был готов к удару стихии, обрушившемуся на него 3 апреля: закрыты общественные пространства, разосланы или показаны на городских экранах предупреждения об опасности.
"Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли", — посетовал градоначальник.
Всю ночь коммунальные службы в авральном режиме устраняли последствия урагана.
А тем временем пользователи соцсетей делятся впечатляющими кадрами — в столице ветер угнал туалет, в Балашихе швырнул забором в прохожего.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.