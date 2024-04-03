Жительница ХМАО получала пособия на несуществующих детей

Югорчанка получала пособия на детей, которых у нее никогда не было

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Женщина из Пыть-Яха убедила сотрудников МФЦ в том, что она является матерью двух детей, что привело к назначению ей соответствующего пособия и детских выплат.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако полиция выяснила, что югорчанка предоставила в МФЦ поддельные свидетельства о рождении несуществующих детей, утверждая, что они были рождены в Москве и не требовали медицинской помощи.

На первый взгляд, ее история была убедительной, так как ей было назначено ежемесячное пособие и выплаты на общую сумму более 470 тысяч рублей. По этому факту было возбуждено уголовное дело, сообщает muksun.fm.

Полиция добавила, что одним из возможных наказаний по данной статье является лишение свободы на срок до 6 лет.