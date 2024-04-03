В Калининградской области мужчину, положившего на рельсы газовый баллон, обвинили в теракте

Житель Калининградской области положил газовый баллон на железнодорожные пути, чтобы пассажиры поезда опоздали на работу, сообщает Baza.
Утром 2 апреля пассажирский состав, направлявшийся из Советска в Калининград, на 23-м км перегона Полесск — Гурьевск близ посёлка Константиновка наехал на газовый баллон и сошёл с рельсов. Баллон не взорвался, пострадавших нет. Из состава эвакуировали 207 пассажиров, которым пришлось добираться до станции пешком.
Следствие уже задержало виновника инцидента. Им оказался безработный 20-летний житель Константиновки Дмитрий. Мужчина рассказал, что положил пустой баллон на пути якобы из зависти — чтобы пассажиры опоздали на работу. По словам Дмитрия, он не ожидал, что состав сойдет с рельсов.
История задержанного вызывает у следствия сомнения — правоохранительные органы проверяют другие версии. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Ранее Николай Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе".
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.