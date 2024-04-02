В Германии массово поджигают автомобили с украинскими номерами

Неизвестные лица подожгли три автомобиля с украинскими номерными знаками в городе Нордхаузен в земле Тюрингия, сообщает EADaily со ссылкой на органы правопорядка.
Все три автомобиля, пострадавшие от пожара, имели украинские номера. Полиция оценивает ущерб от поджога в 30 000 евро.
По информации правоохранительных органов, так как машины находились близко друг к другу, считается, что они были подожжены одной и той же группой преступников.
На данный момент правоохранительные органы занимаются поиском свидетелей случившегося на центральной улице города тройного поджога. Позднее полиция также обнаружила сгоревший фургон с украинскими номерами в городе Шлотайм, который также расположен в Тюрингии.
Пока не установлена связь между поджогом фургона и тремя автомобилями в Нордхаузене. Правоохранительные органы отмечают, что обстоятельства каждого инцидента в настоящее время проясняются.
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