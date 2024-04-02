Пенсионерке из Татарстана позвонила с незнакомого номера женщина, представившаяся судебным приставом. Мошенница сказала своей жертве, что её квартирой якобы пытаются завладеть злоумышленники.
Аферистка убедила пенсионерку, что во избежание неприятностей нужно продать квартиру, но это будет якобы фиктивная сделка и потом недвижимость будет возвращена законной владелице.
Доверчивая женщина поспешила сделать всё, что ей было продиктовано. После того как квартира была продана, хозяйка всё по той же инструкции отдала сумму в размере 3 миллионов рублей курьеру. Обманутой женщине было разрешено оставить себе 20 тысяч рублей, а курьер подарил ей коробку конфет и букет цветов.
Когда женщина поняла, что её обманули, она обратилась в полицию. Против мошенников возбуждено уголовное дело.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.