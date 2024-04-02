Мошенники вынудили пенсионерку из Татарстана продать квартиру и отдать им 3 миллиона рублей, а сами в благодарность оставили ей 20 тысяч рублей, букет цветов и коробку конфет

Мошенники убедили пенсионерку из Татарстана продать квартиру и отдать им 3 миллиона рублей

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пенсионерке из Татарстана позвонила с незнакомого номера женщина, представившаяся судебным приставом. Мошенница сказала своей жертве, что её квартирой якобы пытаются завладеть злоумышленники.

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Аферистка убедила пенсионерку, что во избежание неприятностей нужно продать квартиру, но это будет якобы фиктивная сделка и потом недвижимость будет возвращена законной владелице.

Доверчивая женщина поспешила сделать всё, что ей было продиктовано. После того как квартира была продана, хозяйка всё по той же инструкции отдала сумму в размере 3 миллионов рублей курьеру. Обманутой женщине было разрешено оставить себе 20 тысяч рублей, а курьер подарил ей коробку конфет и букет цветов.

Когда женщина поняла, что её обманули, она обратилась в полицию. Против мошенников возбуждено уголовное дело.