Заключённый в голландской тюрьме удерживает в заложниках двух сокамерников, тюремщики в недоумении

Заключённый в голландской тюрьме взял в заложники двух сокамерников

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В тюрьме Херхюговарда (Нидерланды) заключённый смог сделать то, что прежде не делал ни один арестант в силу физической невозможности такого поступка в месте заключения: он взял в заложники двух своих сокамерников. Сотрудники тюрьмы не понимают, как у него это получилось

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Всё произошло во вторник, 2 апреля, в комнате отдыха. На место уже выехали полицейские, они пока не применяют силу и пытаются с помощью беседы воздействовать на фигуранта.

Данная тюрьма состоит из двух блоков, в ней предусмотрено размещение примерно 340 заключённых.

Другие подробности инцидента пока неизвестны.