Не только ВСУ: белгородское приграничье атаковали мародёры

Местные жители направляют свои обращения местной администрации. Глава Грайворонского округа, Геннадий Бондарев, в прямом эфире поделился информацией о местах, где замечены мародёры, а также дал рекомендации о действиях в подобных ситуациях.
Геннадий Бондарев обратился к жителям Грайворонского округа, который стал небезопасным из-за постоянных обстрелов. Он ответил на распространённые вопросы, включая тему мародёрства, которая вызывает беспокойство среди местных жителей.
Он отметил, что много сообщений о мародёрстве поступило от жителей Мокрой Орловки, Козинки, Глотово и Горьковского. Однако не все указывали конкретный адрес своего жилья.
"Мы рассматриваем каждое обращение по каждому адресу, а не агрегируем их по всем домам на какой-то улице населённого пункта или округа. Поэтому я бы хотел попросить вас указывать конкретный адрес, номер телефона, а также свои фамилию, имя и отчество", — сказал Геннадий Бондарев.
Геннадий Бондарев также утверждает, что все обращения о мародёрстве от жителей других населённых пунктов округа, включая Грайворон, уже рассмотрены.
В настоящее время в округе действуют военная полиция и сотрудники Минобороны РФ, а также установлены дополнительные посты, сообщает bel.ru.
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