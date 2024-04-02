Не только ВСУ: белгородское приграничье атаковали мародёры

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Жители Грайворонского округа продолжают жаловаться на мародёров

1:20
Происшествия

Местные жители направляют свои обращения местной администрации. Глава Грайворонского округа, Геннадий Бондарев, в прямом эфире поделился информацией о местах, где замечены мародёры, а также дал рекомендации о действиях в подобных ситуациях.

Жители Грайворонского округа продолжают жаловаться на мародёров
Фото: commons.wikimedia.org by Tomas Castelazo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Геннадий Бондарев обратился к жителям Грайворонского округа, который стал небезопасным из-за постоянных обстрелов. Он ответил на распространённые вопросы, включая тему мародёрства, которая вызывает беспокойство среди местных жителей.

Он отметил, что много сообщений о мародёрстве поступило от жителей Мокрой Орловки, Козинки, Глотово и Горьковского. Однако не все указывали конкретный адрес своего жилья.

"Мы рассматриваем каждое обращение по каждому адресу, а не агрегируем их по всем домам на какой-то улице населённого пункта или округа. Поэтому я бы хотел попросить вас указывать конкретный адрес, номер телефона, а также свои фамилию, имя и отчество", — сказал Геннадий Бондарев.

Геннадий Бондарев также утверждает, что все обращения о мародёрстве от жителей других населённых пунктов округа, включая Грайворон, уже рассмотрены.

В настоящее время в округе действуют военная полиция и сотрудники Минобороны РФ, а также установлены дополнительные посты, сообщает bel.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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