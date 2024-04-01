Быстрый заработок в Кемеровской области оказался мошенничеством: опасности быстрой подработки

Быстрая подработка в Кемеровской области обернулась мошенничеством

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кемеровской области все больше жителей сталкиваются с предложениями о быстром заработке. Эти предложения распространяются через различные региональные группы, чаты и комментарии в телеграм-каналах, сообщает newstracker. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Один из способов быстрой подработки предполагает установку определенного приложения и прохождение верификации, за что обещают выплатить деньги. Однако следует отметить, что авторы таких объявлений требуют фотографировать свои документы на фоне собственного лица.

"Простая верификация! В России — 2000₽. Оплата сразу после подтверждения! Права/Загранпаспорт/Обычный паспорт. Инструкция: скачайте приложение (…), затем свяжитесь со мной — я выдам вам логин и пароль для входа, после чего войдите в аккаунт и пройдите верификацию (сделайте фото документа и лица)", — такую инструкцию дали в ответ на запрос журналиста sibdepo. ru

Тем не менее, эксперты предупреждают, что передавая свои документы и фотографии лица посторонним лицам, вы можете стать жертвой мошеннической схемы или обнаружить несанкционированные кредиты на свое имя.