Житель Нижегородской области стал жертвой лжеинвесторов

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История о неудачливом инвесторе из Балахны

Происшествия

84-летний житель Балахны отдал мошенникам больше 14 миллионов рублей.

Пожилому пенсионеру позвонил через мессенджер человек, представившийся успешным брокером, и предложил выгодно инвестировать деньги. Изначально пенсионер перевёл 15000 рублей. Он ожидал получения сверхприбыли. 

Мошенники сообщали об активном росте инвестиций, предлагая пополнять счёт снова и снова.  Пенсионер собрал все свои средства, продал все активы, взял несколько кредитов и займов, и когда сумма достигла 14 440 898 рублей,"куратор" перестал выходить на связь.

Теперь возбуждено уголовное дело по ст. 159.4 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Специалисты по финансовой безопасности предупреждают, что никогда брокеры или инвесторы не звонят через мессенджеры и "горячими звонками" не занимаются. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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