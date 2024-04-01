Белгород подвергся очередному обстрелу

При обстреле Белгорода девять человек пострадали

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном преступном обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Двое пострадавших получили тяжёлые травмы.

Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain

"Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь".

Ещё семь человек получили осколочные ранения. Над городом сбито 19 снарядов чешской РСЗО "Vampire". Из сооружений пострадали фасады восьми жилых многоквартирных домов и школы.

Обстрелы Белгорода стали постоянными с конца 2023 года. В связи с этим российские власти на самом высоком уровне рассматривают необходимость создания "зоны безопасности" для предотвращения самой возможности обстрелов российских регионов. В городе организованы бомбоубежища и бетонные бункеры. Горожане настроены решительно и никуда выселяться не собираются.