Задержанные в Дагестане террористы спонсировали боевиков, которые напали на "Крокус Сити Холл"

ФСБ: задержанные боевики в Дагестане снабжали деньгами террористов, которые атаковали "Крокус Сити Холл"

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Боевики, которых задержали в Дагестане, оказались связанными с террористами, напавшими на "Крокус Сити Холл".

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Напомним, что страшная трагедия произошла 22 марта в подмосковном Красногорске.

"Задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта в КЗ "Крокус сити холл" в Москве", — пишут РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Террористы, которых поймали в Дагестане, готовили нападение в Каспийске. У них для этого была взрывчатка и оружие.

Напомним, что 31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявляли режим контртеррористической операции, в ходе которой и поймали трех боевиков, подозреваемых в планировании терактов.