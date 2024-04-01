Задержанные в Дагестане террористы спонсировали боевиков, которые напали на "Крокус Сити Холл"

Боевики, которых задержали в Дагестане, оказались связанными с террористами, напавшими на "Крокус Сити Холл".
Напомним, что страшная трагедия произошла 22 марта в подмосковном Красногорске.
"Задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта в КЗ "Крокус сити холл" в Москве", — пишут РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Террористы, которых поймали в Дагестане, готовили нападение в Каспийске. У них для этого была взрывчатка и оружие.
Напомним, что 31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявляли режим контртеррористической операции, в ходе которой и поймали трех боевиков, подозреваемых в планировании терактов.
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