Иран сообщил РФ о возможной террористической операции перед атакой на "Крокус Сити Холл"

Reuters: Перед нападением на "Крокус Сити Холл" Иран предупредил Россию о риске теракта

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Иран предупредил Россию об угрозах безопасности накануне теракта в "Крокусе Сити Холле", который произошел 22 марта. Об этом пишет издание Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Стало известно, что Иран сообщал о возможной "крупной террористической операции".

В статье сказано, что "за несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией" о возможной атаке внутри страны. Эта информация была получена Ираном от арестованных террористов во время допросов после взрывов в Иране 3 января.

Однако Иран не сообщал никаких конкретных дат и времени, а также точной цели боевиков.