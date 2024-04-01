Иран предупредил Россию об угрозах безопасности накануне теракта в "Крокусе Сити Холле", который произошел 22 марта. Об этом пишет издание Reuters.
Стало известно, что Иран сообщал о возможной "крупной террористической операции".
В статье сказано, что "за несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией" о возможной атаке внутри страны. Эта информация была получена Ираном от арестованных террористов во время допросов после взрывов в Иране 3 января.
Однако Иран не сообщал никаких конкретных дат и времени, а также точной цели боевиков.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.