Страшные воспоминания: выжившая в "Крокусе" сначала не поняла, что происходит, а потом вместе с мужем уползала на коленях к выходу

Выжившая в "Крокусе" рассказала, как ползком пробиралась к выходу вместе с мужем после начала теракта

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Выжившая в "Крокусе" жительница Подмосковья Татьяна Козлова поделилась подробностями о начале теракта.

Фото: flickr.com by Sergey Rodovnichenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ещё в январе Татьяна купила два билета на концерт "Пикника" и подарила один билет мужу на день рождения. Они оба любят эту группу, но долгожданный вечер вышел не таким, как хотелось.

Поначалу супруги не поняли, что происходит что-то неладное. Когда в зале появился дым, Козлова, её муж и многие другие зрители думали, что это обычные спецэффекты, которые используют многие исполнители во время своих выступлений.

Те, кто догадались об опасности, покидали зал. Через пять минут началась стрельба. Татьяна и её муж стали перешагивать через ряды, а потом встали на колени и ползком направились к выходу, потому что иначе они могли быть убиты.

На улице супруги потеряли друг друга из вида, но чуть позже созвонились и снова встретились.