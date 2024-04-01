Страшные воспоминания: выжившая в "Крокусе" сначала не поняла, что происходит, а потом вместе с мужем уползала на коленях к выходу

Выжившая в "Крокусе" жительница Подмосковья Татьяна Козлова поделилась подробностями о начале теракта.
Ещё в январе Татьяна купила два билета на концерт "Пикника" и подарила один билет мужу на день рождения. Они оба любят эту группу, но долгожданный вечер вышел не таким, как хотелось.
Поначалу супруги не поняли, что происходит что-то неладное. Когда в зале появился дым, Козлова, её муж и многие другие зрители думали, что это обычные спецэффекты, которые используют многие исполнители во время своих выступлений.
Те, кто догадались об опасности, покидали зал. Через пять минут началась стрельба. Татьяна и её муж стали перешагивать через ряды, а потом встали на колени и ползком направились к выходу, потому что иначе они могли быть убиты.
На улице супруги потеряли друг друга из вида, но чуть позже созвонились и снова встретились.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.