Введен режим КТО в Махачкале и Каспийске: спецназ ФСБ успешно заблокировал террористов

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Спецназ ФСБ заблокировал террористов в рамках КТО в Махачкале и Каспийске

0:38
Происшествия

Спецназ ФСБ успешно осуществил блокировку группы террористов, находившихся в нескольких квартирах в жилых районах Махачкалы и Каспийска.

Спецназ ФСБ заблокировал террористов в рамках КТО в Махачкале и Каспийске
Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил режим контртеррористической операции.

Жителей соседних домов эвакуировали для минимизации риска возможных последствий. Оперативные действия координируются оперативным штабом НАК, который обеспечивает эффективное взаимодействие сил правопорядка, сообщает ТАСС.

Национальный антитеррористический комитет обещает предоставить дополнительную информацию о ходе развития ситуации по мере её поступления.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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