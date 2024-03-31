Введен режим КТО в Махачкале и Каспийске: спецназ ФСБ успешно заблокировал террористов

Спецназ ФСБ успешно осуществил блокировку группы террористов, находившихся в нескольких квартирах в жилых районах Махачкалы и Каспийска.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил режим контртеррористической операции.
Жителей соседних домов эвакуировали для минимизации риска возможных последствий. Оперативные действия координируются оперативным штабом НАК, который обеспечивает эффективное взаимодействие сил правопорядка, сообщает ТАСС.
Национальный антитеррористический комитет обещает предоставить дополнительную информацию о ходе развития ситуации по мере её поступления.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.