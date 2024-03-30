В ИГИЛ* рассказали, что террористы из "Крокуса" собирались вступить в бой с полицейскими, но не смогли из-за неполадок с оружием

Члены ИГИЛ* опубликовали отчёт на 16 страницах о трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл". В документе раскрывается, что планировали, но не смогли осуществить террористы.
У преступников было достаточно боеприпасов, и они собирались воспользоваться ими, чтобы вступить в бой с полицейскими. Помешало террористам только то, что они не слишком тщательно проверили оружие и оно оказалось неисправным.
После того как боевики были вынуждены отказаться от первоначального плана, им ничего не оставалось, кроме как сбежать на машине. Позже она была задержана в Брянской области.
Также в отчёте говорится о том, что примерно 200 человек были расстреляны и ещё несколько сотен человек погибли в пожаре.
Теракт был совершён 22 марта в день, когда должна была выступать группа "Пикник". Ворвавшиеся террористы расстреливали людей, а потом подожгли здание, после чего концертный зал полностью сгорел.
* — террористическая и экстремистская организация, запрещённая в РФ.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.