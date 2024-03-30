В ИГИЛ* рассказали, что террористы из "Крокуса" собирались вступить в бой с полицейскими, но не смогли из-за неполадок с оружием

В ИГИЛ* раскрыли планы террористов из "Крокуса" вступить в бой с полицейскими

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Члены ИГИЛ* опубликовали отчёт на 16 страницах о трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл". В документе раскрывается, что планировали, но не смогли осуществить террористы.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

У преступников было достаточно боеприпасов, и они собирались воспользоваться ими, чтобы вступить в бой с полицейскими. Помешало террористам только то, что они не слишком тщательно проверили оружие и оно оказалось неисправным.

После того как боевики были вынуждены отказаться от первоначального плана, им ничего не оставалось, кроме как сбежать на машине. Позже она была задержана в Брянской области.

Также в отчёте говорится о том, что примерно 200 человек были расстреляны и ещё несколько сотен человек погибли в пожаре.

Теракт был совершён 22 марта в день, когда должна была выступать группа "Пикник". Ворвавшиеся террористы расстреливали людей, а потом подожгли здание, после чего концертный зал полностью сгорел.

* — террористическая и экстремистская организация, запрещённая в РФ.