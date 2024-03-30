Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе поможет справиться со слизнями
Ошибка в загранпаспорте стоила россиянке 150 тыс. рублей
Советы о здоровом и крепком сне от известных актёров
Эксперты ответили, какой питомец идеально подходит детям
Биолог рассказала о полезности халвы
Эксперт назвал три метода поднять стекло в машине, если сломался стеклоподъемник
Эксперты рассказали, как отучить кошку портить вещи
Автоэксперт напомнил, что нужно проверить в машине после зимы
Как хорошо выглядеть при простуде: 8 "экстренных" бьюти-хаков
В ИГИЛ* рассказали, что террористы из "Крокуса" собирались вступить в бой с полицейскими, но не смогли из-за неполадок с оружием

В ИГИЛ* раскрыли планы террористов из "Крокуса" вступить в бой с полицейскими

1:01
Происшествия

Члены ИГИЛ* опубликовали отчёт на 16 страницах о трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл". В документе раскрывается, что планировали, но не смогли осуществить террористы.

В ИГИЛ* раскрыли планы террористов из "Крокуса" вступить в бой с полицейскими
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

У преступников было достаточно боеприпасов, и они собирались воспользоваться ими, чтобы вступить в бой с полицейскими. Помешало террористам только то, что они не слишком тщательно проверили оружие и оно оказалось неисправным.

После того как боевики были вынуждены отказаться от первоначального плана, им ничего не оставалось, кроме как сбежать на машине. Позже она была задержана в Брянской области.

Также в отчёте говорится о том, что примерно 200 человек были расстреляны и ещё несколько сотен человек погибли в пожаре.

Теракт был совершён 22 марта в день, когда должна была выступать группа "Пикник". Ворвавшиеся террористы расстреливали людей, а потом подожгли здание, после чего концертный зал полностью сгорел.

* — террористическая и экстремистская организация, запрещённая в РФ.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз

Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.

Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Удобряем рассаду помидоров
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Сводка с фронта: освобождена Новомихайловка, тяжёлые бои за Бердычи
Экологический кризис в Паттайе: пляж Джомтьен под угрозой из-за загрязнения морской воды
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Последние материалы
В ИГИЛ* раскрыли планы террористов из "Крокуса" вступить в бой с полицейскими
Макароны с мясным фаршем в томатном соусе: простой рецепт
Проводник рассказал о популярных способах обмана пассажиров
Посадите в саду руэллию
Фильм Роберта Земекиса "Здесь" с Томом Хэнксом и Робин Райт выйдет в прокат 27 ноября
Автоэксперт Хайцеэр рекомендовал проверить автомобиль на СТО после зимы
Как пожары помогают при обманах со страховкой
Психолог предложила простой метод, который мгновенно прекращает панические атаки
Россиянка потеряла две квартиры, пытаясь вернуть 200 долларов
Ветеринары ответили, почему кошка может постоянно линять
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников