Неожиданные гости: стадо овец "незаконно" перешло польско-украинскую границу, животные поели украинскую траву и вернулись в Польшу

Ночью на границе Польши с Украиной произошёл необычный случай: стадо овец пересекло границу. Не переживая о "незаконности" своих действий, овцы начали спокойно есть молодую украинскую траву.
Пограничники заметили животных на экранах, по которым шло видеонаблюдение. Они связались с хозяином стада и попросили его забрать домой незваных гостей. Мужчина приблизился к границе и, оставаясь на польской земле, стал звать овец.
Услышав подбадривающие крики своего хозяина, овцы послушно пересекли границу в обратном направлении.
Несмотря на то что происшествие было довольно забавным, украинские пограничники всерьёз встревожились из-за визита парнокопытных.
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