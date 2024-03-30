Неожиданные гости: стадо овец "незаконно" перешло польско-украинскую границу, животные поели украинскую траву и вернулись в Польшу

Стадо овец перешло польско-украинскую границу и вызвало переполох

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью на границе Польши с Украиной произошёл необычный случай: стадо овец пересекло границу. Не переживая о "незаконности" своих действий, овцы начали спокойно есть молодую украинскую траву.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пограничники заметили животных на экранах, по которым шло видеонаблюдение. Они связались с хозяином стада и попросили его забрать домой незваных гостей. Мужчина приблизился к границе и, оставаясь на польской земле, стал звать овец.

Услышав подбадривающие крики своего хозяина, овцы послушно пересекли границу в обратном направлении.

Несмотря на то что происшествие было довольно забавным, украинские пограничники всерьёз встревожились из-за визита парнокопытных.