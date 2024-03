В Челябинске соседи помогли блокаднице Ленинграда, которая голодала и не могла выйти на улицу

Жители Челябинска обратились в Минсоц с просьбой обратить внимания на их соседку — пожилую женщину Галину Ивановну, пережившую блокаду Ленинграда. Когда её ближайший родственник уехал в командировку, пенсионерка осталась одна в пустой квартире и не могла купить себе продукты из-за состояния здоровья.

Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic