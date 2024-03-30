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В Челябинске соседи помогли блокаднице Ленинграда, которая голодала и не могла выйти на улицу

В Челябинске блокадница Ленинграда голодала, не могла выйти на улицу и передвигалась ползком, к ней приставили соцработника

Происшествия

Жители Челябинска обратились в Минсоц с просьбой обратить внимания на их соседку — пожилую женщину Галину Ивановну, пережившую блокаду Ленинграда. Когда её ближайший родственник уехал в командировку, пенсионерка осталась одна в пустой квартире и не могла купить себе продукты из-за состояния здоровья.

В Челябинске блокадница Ленинграда голодала, не могла выйти на улицу и передвигалась ползком, к ней приставили соцработника
Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Галина Ивановна очень плохо видит и передвигается ползком. Она не может выйти на улицу, чтобы сходить в ближайший магазин. После обращения жителей дома сотрудники Минсоца пришли к Галине Ивановне, но она не открыла им дверь, и тогда они ушли, оставив для неё продукты. На следующий день они смогли попасть в квартиру и приготовили женщине пищу.

Галина Ивановна рассказала, что после отъезда родственника целый день сидела голодная и хотела кого-нибудь попросить купить ей продукты. Теперь к ней будет каждый день приходить соцработник, а в воскресенье придёт врач. Решается вопрос о том, чтобы устроить Галину Ивановну в стационарное учреждение социального обслуживания.

Галина Ивановна родилась в 1936 году, потеряла родителей во время войны и позже переехала в Челябинск.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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