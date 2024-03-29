Фейки о минировании зданий распространяются в Красноярске: мошенники действуют от лица правоохранительных органов

В Красноярске неизвестные лица совершают звонки с подменных номеров, предупреждая о минировании различных учреждений.
Поступающие звонки якобы исходят от различных ведомств, таких как МВД, ФСБ, МЧС и других. В результате этих угроз были эвакуированы несколько торговых центров, включая "Зелёный", "Взлётка Плаза" и ЦУМ, а также театрально-юношеский центр, сообщает prmira.ru.
Звонки с угрозами также были получены четырьмя детскими садами в городе.
Пресс-служба МВД заявила, что проводит уточнение полученной информации.
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