Фейки о минировании зданий распространяются в Красноярске: мошенники действуют от лица правоохранительных органов

В Красноярске неизвестные лица распространяют фейки о минировании зданий

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярске неизвестные лица совершают звонки с подменных номеров, предупреждая о минировании различных учреждений.

Фото: flickr.com by David Whelan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Поступающие звонки якобы исходят от различных ведомств, таких как МВД, ФСБ, МЧС и других. В результате этих угроз были эвакуированы несколько торговых центров, включая "Зелёный", "Взлётка Плаза" и ЦУМ, а также театрально-юношеский центр, сообщает prmira.ru.

Звонки с угрозами также были получены четырьмя детскими садами в городе.

Пресс-служба МВД заявила, что проводит уточнение полученной информации.