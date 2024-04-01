Оставил 100 тысяч на кассе в аптеке: томские полицейские разыскивают забывчивого покупателя

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Томске сотрудники полиции разыскивают владельца суммы в 100 тысяч рублей. Подробности были предоставлены в Управлении Министерства внутренних дел России по региону.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Инцидент произошел вечером 24 марта в Кировском районе города Томска. Примерно в 19:10 сотрудники аптечного пункта, расположенного в торговом центре на Учебной, 48, обратились в полицию.

"По словам сотрудницы аптеки, в помещение зашел неизвестный мужчина. Он положил на прилавок 100 тысяч рублей и покинул магазин", — сообщили в региональном Управлении Министерства внутренних дел.

По описанию, мужчина имеет рост 165-170 см, возраст примерно от 45 до 55 лет, и худощавого телосложения. В тот день он был одет в синюю куртку и синие спортивные штаны, на голове у него была шапка-ушанка, сообщает Tomsk.mk.ru.