Экс-директор центра занятости в Ростовской области отбирала премии у подчиненных

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В отношении прежнего руководителя центра занятости населения возникло уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в следственном комитете Ростовской области.

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В течение трех лет, с 2020 по 2022 год, она, находясь на своем посту, получала от своих подчиненных деньги в виде премий за выполнение своих обязанностей. Общая сумма, которую она извлекла у сотрудников, составляет 400 тысяч рублей.

В ходе допроса женщина полностью признала свою вину. В настоящее время рассматривается вопрос о применении к ней меры пресечения. Само расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств, сообщает rostovgazeta.ru.