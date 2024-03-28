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В Тверской области задержаны "газовщики", которые обворовывали пенсионеров

Происшествия

Отдел МВД России "Калининский" получил сообщение от 84-летней жительницы посёлка Орша о краже её денежных средств в размере 90 тысяч рублей, сообщает argumenti.ru.

В Тверской области задержаны "газовщики", которые обворовывали пенсионеров
Фото: мвд.рф

В результате расследования стало известно, что в январе текущего года к пенсионерке приходили неизвестные мужчины, представляясь работниками, установляющими газовое оборудование. Они убедили женщину в необходимости установки газоанализаторов за 9 тысяч рублей.

Через два месяца те же мужчины вернулись, требуя ещё пять тысяч рублей за аналогичную услугу. После их ухода женщина обнаружила пропажу денег из шкатулки.

Сотрудники полиции осмотрели жилище пенсионерки, изучили записи камер видеонаблюдения и собрали следы для дальнейшего анализа. Они также выявили, что другие пенсионеры в Лихославле и Конаковском городском округе стали жертвами подобных преступлений.

Благодаря оперативным мерам сотрудников уголовного розыска, совместно с оперативниками из ОМВД России "Калининский" и инспекторами ДПС, были задержаны злоумышленники, находившиеся в автомобиле, среди которых были подозреваемые в совершении краж у пенсионеров. В результате обыска были изъяты деньги, записи, телефоны и другие улики.

По фактам краж были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ, идёт следствие. Оперативники продолжают работу по выявлению аналогичных преступлений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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