Песков расказал, почему Путин сразу не приехал на место трагедии в "Крокус Сити Холл"

Дмитрий Песков: приезд Путина в "Крокус Сити Холл" сразу после теракта попрепятствовал бы работе спасателей

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Президент Российской Федерации Владимир Путин не посещал место трагедии в подмосковном Красногорске в первые дни после теракта, чтобы не помешать работе спасателей.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что поездка главы государства была бы нецелесообразна на тот момент. Его слова приводит РБК.

Напомним, что спасатели перестали разбирать завалы после теракта в "Крокусе Сити Холле" только 26 марта.

22 марта произошла трагедия. Террористы открыли стрельбу из автоматов по гостям концерта рок-группы "Пикник". Затем в здании начался пожар, огонь охватил площадь 13 тысяч квадратных метров. Тушили пожар почти сутки.