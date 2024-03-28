Песков расказал, почему Путин сразу не приехал на место трагедии в "Крокус Сити Холл"

Президент Российской Федерации Владимир Путин не посещал место трагедии в подмосковном Красногорске в первые дни после теракта, чтобы не помешать работе спасателей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что поездка главы государства была бы нецелесообразна на тот момент. Его слова приводит РБК.
Напомним, что спасатели перестали разбирать завалы после теракта в "Крокусе Сити Холле" только 26 марта.
22 марта произошла трагедия. Террористы открыли стрельбу из автоматов по гостям концерта рок-группы "Пикник". Затем в здании начался пожар, огонь охватил площадь 13 тысяч квадратных метров. Тушили пожар почти сутки.
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