Эмин Агаларов рассказал, что во время теракта эвакуационные выходы работали, однако люди в страхе искали любые пути выхода и натыкались на закрытые двери "Крокуса"

Сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин сообщил, что во время нападения на людей в "Крокусе Сити Холле" после концерта рок-группы "Пикник" все эвакуационные или пожарные выходы работали.
Концертный зал, по его словам, имеет большое количество пожарных выходов, однако толпа людей, пытаясь поскорее выбраться, натыкалась на запертые двери, предназначенные для персонала. Это были двери в служебные помещения: гримерки, студии звукозаписи, склады, комнаты с оборудованием.
"Люди не хотели бежать обратно в фойе, понимая, что там террористы стреляют, поэтому искали другие пути выхода и натыкались на запертые железные двери", — сказал Эмин Агаларов в эфире телеканала "Россия-24".
В помещение, кстати, сработало дымоудаление, это видно на записях с камер, которые передали следствию.
Агаларов младший считает, что в нашей стране нужно пересмотреть законодательство в части работы охраны после трагедии в Красногорске.
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