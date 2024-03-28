Эмин Агаларов рассказал, что во время теракта эвакуационные выходы работали, однако люди в страхе искали любые пути выхода и натыкались на закрытые двери "Крокуса"

Эмин Агаларов: эвакуационные выходы в "Крокусе Сити Холле" работали во время теракта

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин сообщил, что во время нападения на людей в "Крокусе Сити Холле" после концерта рок-группы "Пикник" все эвакуационные или пожарные выходы работали.

Фото: commons.wikimedia.org by Новиков Евгений Александрович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Концертный зал, по его словам, имеет большое количество пожарных выходов, однако толпа людей, пытаясь поскорее выбраться, натыкалась на запертые двери, предназначенные для персонала. Это были двери в служебные помещения: гримерки, студии звукозаписи, склады, комнаты с оборудованием.

"Люди не хотели бежать обратно в фойе, понимая, что там террористы стреляют, поэтому искали другие пути выхода и натыкались на запертые железные двери", — сказал Эмин Агаларов в эфире телеканала "Россия-24".

В помещение, кстати, сработало дымоудаление, это видно на записях с камер, которые передали следствию.

Агаларов младший считает, что в нашей стране нужно пересмотреть законодательство в части работы охраны после трагедии в Красногорске.