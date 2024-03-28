Десятки букетов и игрушки запечатлены на видео со стихийным мемориалом у Crocus City Hall

Люди продолжают приносить цветы и другие символы к стихийному мемориалу, возведённому в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Корреспондент Телеканала "360" снял видео рядом с концертным залом. На кадрах видны десятки букетов с красными гвоздиками, розами, нарциссами, а также детские игрушки и воздушные шары. Свечи зажгли в знак памяти о погибших.
В сердце мемориала возвышается простой православный крест, рядом с которым установлена фотография погибшего ребёнка, жертвы террористов. На месте продолжают находиться правоохранительные органы.
Бойцы СВО оставили послание на месте мемориала, выражая глубокие соболезнования и обещая отомстить. Согласно информации с сайта подмосковного главка МЧС, число погибших в теракте достигло 143 человек.
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