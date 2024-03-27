Житель Звёздного городка чудом остался жив при стрельбе террористов

Житель Звёздного городка Дмитрий Сараев находился перед террористами, расстрелявшими посетителей концертного зала Crocus City Hall. Вечером 22 марта он пришел на концерт группы "Пикник" и стоял в очереди на вход, когда началась стрельба.
Он вместе с другими людьми попытался укрыться в небольшой нише у стены здания, но террористы продолжили стрелять прямо в них.
"Пострадали первыми люди, которые дальше меня в очереди стояли", — рассказал Сараев в беседе с Телеканалом "360".
Хотя он не почувствовал острой боли, решил, что получил удар каким-то предметом. Когда террористы ушли, он смог выбраться на улицу через разбитое стекло. Впоследствии выяснилось, что он получил ранение — пуля прошла мимо.
"Просто очень сильно повезло. Ангелы хранители, видимо, сработали, ну и ряд обстоятельств", — признался Сараев.
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