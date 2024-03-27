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Житель Звёздного городка чудом остался жив при стрельбе террористов

Пострадавший в Crocus City Hall Сараев рассказал, что выжил благодаря удаче

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Происшествия

Житель Звёздного городка Дмитрий Сараев находился перед террористами, расстрелявшими посетителей концертного зала Crocus City Hall. Вечером 22 марта он пришел на концерт группы "Пикник" и стоял в очереди на вход, когда началась стрельба.

Пострадавший в Crocus City Hall Сараев рассказал, что выжил благодаря удаче
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Он вместе с другими людьми попытался укрыться в небольшой нише у стены здания, но террористы продолжили стрелять прямо в них.

"Пострадали первыми люди, которые дальше меня в очереди стояли", — рассказал Сараев в беседе с Телеканалом "360".

Хотя он не почувствовал острой боли, решил, что получил удар каким-то предметом. Когда террористы ушли, он смог выбраться на улицу через разбитое стекло. Впоследствии выяснилось, что он получил ранение — пуля прошла мимо.

"Просто очень сильно повезло. Ангелы хранители, видимо, сработали, ну и ряд обстоятельств", — признался Сараев.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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